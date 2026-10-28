Trójmiasto Korupcja w nadzorze budowlanym w Pucku. Trzy osoby zatrzymane Damian Nowicki |

Afera korupcyjna w Pucku. Zatrzymano trzy osoby z tamtejszego Nadzoru Budowlanego Źródło wideo: KWP w Gdańsku Źródło zdj. gł.: KWP w Gdańsku

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Do zatrzymań doszło 8 października na terenie Pucka i powiatu puckiego. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali trzy osoby - kierownika budowy, urzędnika oraz zleceniodawcę. Chodzi o proceder korupcyjny w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty płatnej protekcji oraz korupcji czynnej i biernej.

- Funkcjonariusze, przy wsparciu Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji, przeszukali miejsca zamieszkania oraz pomieszczenia służbowe podejrzanych, zabezpieczając dokumentację oraz nośniki danych - przekazała podkomisarz Anna Banaszewska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Korupcja w Pucku. Zatrzymano podejrzanych

Śledczy ustalili, że kierownik budowy miał zostać nakłoniony do wręczenia urzędnikowi łapówki w zamian za przeprowadzenie kontroli nieruchomości, która uniemożliwiłaby jej użytkowanie jako lokalu usługowego. Jednocześnie kierownik miał być osobą przyjmującą łapówkę za pośrednictwo w załatwieniu tej sprawy.

Zatrzymano też urzędnika, podejrzanego o przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za wykonanie powyższej kontroli, oraz osobę, która nakłaniała do przestępstwa i wręczała łapówkę.

- Sprawa jest rozwojowa. Prokurator zastosował wobec wszystkich podejrzanych dozór policji, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz wzajemnego kontaktu. Urzędnik został dodatkowo zawieszony w czynnościach służbowych inspektora PINB w Pucku. Za zarzucane czyny grozi do 8 lat więzienia - podsumowała Banaszewska.