Korupcja w nadzorze budowlanym w Pucku. Trzy osoby zatrzymane
Do zatrzymań doszło 8 października na terenie Pucka i powiatu puckiego. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali trzy osoby - kierownika budowy, urzędnika oraz zleceniodawcę. Chodzi o proceder korupcyjny w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku.
Podejrzanym przedstawiono zarzuty płatnej protekcji oraz korupcji czynnej i biernej.
- Funkcjonariusze, przy wsparciu Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji, przeszukali miejsca zamieszkania oraz pomieszczenia służbowe podejrzanych, zabezpieczając dokumentację oraz nośniki danych - przekazała podkomisarz Anna Banaszewska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Korupcja w Pucku. Zatrzymano podejrzanych
Śledczy ustalili, że kierownik budowy miał zostać nakłoniony do wręczenia urzędnikowi łapówki w zamian za przeprowadzenie kontroli nieruchomości, która uniemożliwiłaby jej użytkowanie jako lokalu usługowego. Jednocześnie kierownik miał być osobą przyjmującą łapówkę za pośrednictwo w załatwieniu tej sprawy.
Zatrzymano też urzędnika, podejrzanego o przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za wykonanie powyższej kontroli, oraz osobę, która nakłaniała do przestępstwa i wręczała łapówkę.
- Sprawa jest rozwojowa. Prokurator zastosował wobec wszystkich podejrzanych dozór policji, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz wzajemnego kontaktu. Urzędnik został dodatkowo zawieszony w czynnościach służbowych inspektora PINB w Pucku. Za zarzucane czyny grozi do 8 lat więzienia - podsumowała Banaszewska.