Zderzenie pięciu aut. Nie żyje kobieta, cztery osoby trafiły do szpitala

Barwice (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na drodze wojewódzkiej nr 171 między Barwicami a Czaplinkiem doszło do zderzenia pięciu samochodów.

- W zdarzeniu uczestniczyły dwa busy i trzy pojazdy osobowe, którymi łącznie podróżowało 18 osób, w tym trójka dzieci. Jednej osoby nie udało się uratować - przekazał kpt. Mirosław Śledź, komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. - Nie mam szczegółowych informacji o stanie zdrowia pozostałych uczestników zdarzenia- dodał.

W zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy osobowe Źródło: KW PSP SZCZECIN

I dwa busy Źródło: KW PSP SZCZECIN

- Do zdarzenia doszło o godzinie 18:30. Wstępnie ustaliliśmy 13 osób poszkodowanych. Ofiara śmiertelna to kobieta. Dziecko w wieku 10 lat w stanie ciężkim przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala - poinformowała z kolei asp. szt. Anna Matys, oficer prasowa policji w Szczecinku.

W wypadku zginęła jedna osoba Źródło: KW PSP SZCZECIN

Do szpitala trafiły łącznie cztery osoby. Pozostałym udzielono pomocy na miejscu.

Ruch jest wstrzymany na trasie Barwice - Przybkowo. Na miejscu cały czas trwają działania służb.

Apel o rozsądek na drogach

Trwają powroty z długiego weekendu. Policja w całej Polsce od środy odnotowała 278 wypadków, w których 17 osób zginęło, a 323 zostały ranne.

Apelujemy o rozsądną i spokojną jazdę, aby każdy bezpiecznie dojechał do celu. Policja

Trwają powroty z długiego weekendu🚘



Policja od środy odnotowała 278 wypadków, w których

🔹️1️⃣7️⃣ osób zginęło❗️

🔹️323 osoby zostały ranne.

Ponadto funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 1301 kierujących pod działaniem alkoholu.



➡️ Priorytetem policjantów ruchu drogowego🚔… pic.twitter.com/IeTv7OwPCL — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) June 22, 2025 Rozwiń