Wyrzuciła komodę z oszczędnościami. Gdy zorientowała się, mebla już nie było
Do zdarzenia doszło w miejscowości Warzymice, w powiecie polickim. Kobieta wystawiła przed dom starą komodę, w której znajdowały się jej oszczędności życia. Gdy zorientowała się, mebla już nie było.
Sprawą zajęła się policja. Funkcjonariusze apelują do osoby, która ją zabrała, o zwrot.
- Policjanci przyjęli zawiadomienie dotyczące przywłaszczenia rzeczy znalezionej o znacznej wartości. Grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności. Prowadzone jest śledztwo w tej sprawie pod nadzorem prokuratury - poinformowała sierżant Kornelia Staniszewska z Komendy Powiatowej Policji w Policach.
Źródło: TVN24