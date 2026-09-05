Szczecin Wyrzuciła komodę z oszczędnościami. Gdy zorientowała się, mebla już nie było Michał Malinowski |

Kobieta wyrzuciła komodę z oszczędnościami. Trwa poszukiwania Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w miejscowości Warzymice, w powiecie polickim. Kobieta wystawiła przed dom starą komodę, w której znajdowały się jej oszczędności życia. Gdy zorientowała się, mebla już nie było.

Sprawą zajęła się policja. Funkcjonariusze apelują do osoby, która ją zabrała, o zwrot.

- Policjanci przyjęli zawiadomienie dotyczące przywłaszczenia rzeczy znalezionej o znacznej wartości. Grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności. Prowadzone jest śledztwo w tej sprawie pod nadzorem prokuratury - poinformowała sierżant Kornelia Staniszewska z Komendy Powiatowej Policji w Policach.