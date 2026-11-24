Szczecin Policjanci poczekali, aż skończy strzyżenie. Potem zabrali go do więzienia Rafał Molenda |

Policjanci zatrzymali poszukiwanego u fryzjera Źródło wideo: KPP w Wałczu Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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30-latek był poszukiwany po wyroku sądowym, zgodnie z którym powinien spędzić w zakładzie karnym dwa i pół roku. Policja nie podaje, za jakie przestępstwo.

Mundurowi znaleźli poszukiwanego z salonie fryzjerskim. Po zidentyfikowaniu mężczyzny weszli do pomieszczenia, ale nie przerwali fryzjerowi pracy.

- Policjanci wykazali się cierpliwością i poczekali, aż mężczyzna zakończy usługę, a następnie zatrzymali mężczyznę. 30-latek trafił do policyjnej celi, a następnie do zakładu karnego - poinformowała Beata Budzyń, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

Narkotyki w mieszkaniu

Po zatrzymaniu poszukiwanego policjanci przeszukali jego mieszkanie. Tam znaleźli narkotyki.

- Funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli łącznie 65 gramów suszu roślinnego, wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana oraz dwa gramy białego proszku, który może być amfetaminą. Substancje trafiły do laboratorium - przekazała Beata Budzyń.

Badania laboratoryjne mają potwierdzić, czym są znalezione substancje. Policjanci wyjaśniają również skąd pochodzą.

30-latek jest jedną z sześciu osób zatrzymanych przez policjantów z Wałcza jednego dnia podczas akcji "Poszukiwany".