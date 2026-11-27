Szczecin Łowił w okresie ochronnym. W domu miał 30 kilogramów ryb Rafał Molenda |

Nielegalny połów troci wędrownej na rzece Bielawa Źródło wideo: KPP w Sławnie Źródło zdj. gł.: KPP w Sławnie

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Policjanci pojechali nad Bielawę w powiecie sławieńskim razem ze strażnikami ze Społecznej Straży Rybackiej w Koszalinie. Wcześniej zdobyli informację, że na rzece może dochodzić do nielegalnych połowów.

- Informacje operacyjne doprowadziły funkcjonariuszy do zatrzymania na gorącym uczynku 51-letniego mieszkańca powiatu sławieńskiego. Mężczyzna na rzece Bielawa przy użyciu ościenia złowił troć wędrowną w okresie ochronnym tego gatunku - przekazała Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Oścień jest wielozębnym ostrzem przypominającym trójząb lub widły.

30 kilogramów ryb w zamrażarce

Po zatrzymaniu mężczyzny policjanci pojechali do jego domu. Sprawdzili również należące do niego pomieszczenia gospodarcze.

- Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania funkcjonariusze ujawnili w zamrażarce około 30 kilogramów poporcjowanych i zamrożonych ryb - poinformowała Kinga Warczak.

30 kilogramów skłusowanych ryb w zamrażarce Źródło zdjęcia: KPP Sławno

Kara za kłusownictwo

51-latek odpowie za nielegalny połów ryb. Grozi mu do dwóch lat więzienia. Sąd może również zobowiązać go do naprawienia szkody albo zapłacenia nawiązki, która może wynieść nawet dwudziestokrotność wartości nielegalnie złowionych ryb.

Okres ochronny troci wędrownej trwa od 1 października do 31 grudnia. W tym czasie obowiązuje zakaz połowów ryb tego gatunku. Równocześnie w Polsce obowiązuje bezwzględny zakaz używania ościenia do połowów ryb.

Oścień i skłusowana troć wędrowna Źródło zdjęcia: KPP w Sławnie

Zatrzymania kłusowników

Zatrzymanie 51-latka nie było odosobnionym przypadkiem kłusownictwa w powiecie sławieńskim. Kilka dni wcześniej policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w rejonie Niemicy. Zatrzymani mieli od 25 do 60 lat i również łowili ryby przy użyciu ościeni.

Policjanci znaleźli ponad osiem kilogramów troci wędrownych. Cała trójka usłyszała zarzuty i przyznała się do nielegalnego połowu.