Szczecin Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Ciężko poparzony mężczyzna Rafał Molenda |

Czujniki gazu mogą uratować życie Źródło wideo: TVN

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do wybuchu doszło w sobotę rano. - Dostaliśmy zgłoszenie o wsparciu dla zespołu ratownictwa medycznego w udzieleniu pomocy poszkodowanemu. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. W krótkim czasie przybyło też lotnicze pogotowie ratunkowe - powiedział oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie Grzegorz Paluch.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wybuch gazu w strażnicy OSP. Sześć kobiet rannych Łódzkie

Strażacy zastali na miejscu ciężko rannego mężczyznę. - Ma około 30 lat. Doznał poparzeń trzeciego stopnia w obszarze 90 procent powierzchni ciała. Poszkodowany trafił do szpitala powiatowego w Gryficach. Poza nim nikt nie odniósł obrażeń - relacjonował Paluch.

Jak wynika ze wstępnych oględzin, eksplozja nie spowodowała uszkodzeń konstrukcji budynku. Przyczyny zdarzenia wyjaśniają biegli.