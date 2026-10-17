Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Ciężko poparzony mężczyzna
Do wybuchu doszło w sobotę rano. - Dostaliśmy zgłoszenie o wsparciu dla zespołu ratownictwa medycznego w udzieleniu pomocy poszkodowanemu. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. W krótkim czasie przybyło też lotnicze pogotowie ratunkowe - powiedział oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie Grzegorz Paluch.
Strażacy zastali na miejscu ciężko rannego mężczyznę. - Ma około 30 lat. Doznał poparzeń trzeciego stopnia w obszarze 90 procent powierzchni ciała. Poszkodowany trafił do szpitala powiatowego w Gryficach. Poza nim nikt nie odniósł obrażeń - relacjonował Paluch.
Jak wynika ze wstępnych oględzin, eksplozja nie spowodowała uszkodzeń konstrukcji budynku. Przyczyny zdarzenia wyjaśniają biegli.
Źródło: tvn24.pl