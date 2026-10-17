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Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Ciężko poparzony mężczyzna

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Wybuch gazu w domu jednorodzinnym (zdjęcie ilustracyjne)
Czujniki gazu mogą uratować życie
Źródło wideo: TVN
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Do wybuchu gazu doszło w domu jednorodzinnym w Borkowie Wielkim (Zachodniopomorskie). Ciężko ranny jest mężczyzna. Jak przekazali strażacy, ma poparzenia trzeciego stopnia.

Do wybuchu doszło w sobotę rano. - Dostaliśmy zgłoszenie o wsparciu dla zespołu ratownictwa medycznego w udzieleniu pomocy poszkodowanemu. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. W krótkim czasie przybyło też lotnicze pogotowie ratunkowe - powiedział oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie Grzegorz Paluch.

Strażacy zastali na miejscu ciężko rannego mężczyznę. - Ma około 30 lat. Doznał poparzeń trzeciego stopnia w obszarze 90 procent powierzchni ciała. Poszkodowany trafił do szpitala powiatowego w Gryficach. Poza nim nikt nie odniósł obrażeń - relacjonował Paluch.

Jak wynika ze wstępnych oględzin, eksplozja nie spowodowała uszkodzeń konstrukcji budynku. Przyczyny zdarzenia wyjaśniają biegli.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wybuch gazuŁobezBorkowo WielkieStraż pożarna
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