Szczecin Śmiertelny wypadek w Łobzie. Piesza potrącona na pasach Damian Nowicki |

Problemy z przestrzeganiem pierwszeństwa na pasach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło w czwartek 19 listopada w miejscowości Łobez (województwo zachodniopomorskie). Około godziny 6.30 przy skrzyżowaniu ulic plac 3 marca i Kościuszki samochód potrącił starszą kobietę.

85-letnia mieszkanka Łobza przechodziła przez przejście dla pieszych.

Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego, ale kobieta zmarła jeszcze przed ich przybyciem. Ciało pozostawiono pod opieką policji

- Okoliczności zdarzenia ustala policja pod nadzorem prokuratora - podała sierżant Patrycja Mańkowska, oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

Mańkowska podała, że w wyniku wypadku przez pewien czas przejazd na tym odcinku był utrudniony, ale koło godziny 9 droga była już przejezdna.