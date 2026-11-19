Śmiertelny wypadek w Łobzie. Piesza potrącona na pasach
Do zdarzenia doszło w czwartek 19 listopada w miejscowości Łobez (województwo zachodniopomorskie). Około godziny 6.30 przy skrzyżowaniu ulic plac 3 marca i Kościuszki samochód potrącił starszą kobietę.
85-letnia mieszkanka Łobza przechodziła przez przejście dla pieszych.
Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego, ale kobieta zmarła jeszcze przed ich przybyciem. Ciało pozostawiono pod opieką policji
- Okoliczności zdarzenia ustala policja pod nadzorem prokuratora - podała sierżant Patrycja Mańkowska, oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.
Mańkowska podała, że w wyniku wypadku przez pewien czas przejazd na tym odcinku był utrudniony, ale koło godziny 9 droga była już przejezdna.
Źródło: tvn24.pl
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