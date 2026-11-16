Szczecin Ciało znalezione pod Darłowem. Mąż Emilii Koprowskiej zabrał głos Małgorzata Prochal |

Czy znalezione ciało należy do Emilii Koprowskiej? „Nie spocznę, dopóki nie dowiem się, co się stało” Źródło wideo: Uwaga! TVN Źródło zdj. gł.: Piotr Kowala/EPA/PAP

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- Dzisiaj rano mężczyzna, który spacerował z psem w okolicach jeziora Kopań, ujawnił zwłoki i powiadomił policję. Na miejscu prokurator i policja ustalili, że zwłoki są w stanie bardzo daleko posuniętego rozkładu. Oględziny odzieży i przedmiotów znalezionych przy zwłokach wskazują z bardzo dużym prawdopodobieństwem, niemal graniczącym z pewnością, że są to zwłoki zaginionej Emilii Koprowskiej - mówiła w niedzielę Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

- Te informacje ciężko przyjąłem. To nie do opisania. Staram się zachować twardą postawę. Ale to są mocne emocje - mówi pan Krystian, mąż Emilii Koprowskiej.

ZOBACZ CAŁY REPORTAŻ "UWAGI!" TVN: Czy pod Darłowem odnaleziono ciało Emilii Koprowskiej? "Nie spocznę, dopóki nie dowiem się, co się stało"

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Zaginięcie Emilii Koprowskiej

Przez ponad dwa miesiące wszyscy zadawali sobie pytanie, co się stało z Emilią Koprowską. 37-latka zaginęła pod koniec sierpnia po festiwalu muzycznym w Darłowie. Wcześniej pokłóciła się z mężem. Później widziano ją w taksówce, następnie wysiadała przy jednym z darłowskich hoteli, a monitoring zarejestrował ją idącą w stronę wydm. W internecie krążyło wiele hipotez sugerujących, że za zaginięcie kobiety odpowiada jej mąż.

- To jest dla mnie w ogóle nie do pomyślenia. Chyba nie dlatego codziennie wieczorem, zanim się położę, myślę, gdzie jest, analizuję wszystko - stwierdził kilka tygodni temu pan Krystian, pytany o oskarżenia pod jego adresem.

- Żyć bez niej nie potrafię, nie mogę się też ogarnąć w codziennym życiu. No nie, do takich rzeczy bym się nie dopuścił. Dla mnie skrzywdzenie bliźniego wykracza poza jakiekolwiek myśli - zaznaczył mężczyzna.

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Zachowanie męża Emilii Koprowskiej od początku budziło wątpliwości. Policja mówiła nam wcześniej, że przekazywane przez niego informacje nie były spójne z jej ustaleniami.

- Informacje, które na początku nam przekazał, nie były spójne. Mijały się z rzeczywistością i z naszymi ustaleniami. Po pewnym czasie zmieniał wersję wydarzeń, zmieniał wersję funkcjonowania w ostatnich godzinach - mówiła st. asp. Izabela Sreberska.

Pan Krystian w rozmowie z reporterką "Uwagi!" cytował ostatnie słowa, jakie miała wysłać mu żona.

- "Kocham cię, nie znajdą mnie. Tak musi być. Zawsze byłeś tylko ty. Żegnaj" - mówił mężczyzna. I dodał: - Udostępniłem policji telefon, wszystkie zapiski rozmów, bez ukrywania. A ludzie zrobili ze mnie strasznego potwora.

Co Emilia Koprowska robiła po festiwalu?

Spróbujmy odtworzyć ostatnie znane miejsca związane z Emilią.

W okolicach Darłowa odbywał się festiwal, na którym widziano ją ostatniego dnia imprezy. Później Emilia wsiadła do taksówki i wysiadła przy jednym z hoteli w Darłowie. To właśnie wtedy ślad po niej zaczął się urywać. Po ponad dwóch tygodniach na wydmach, niedaleko miejsca festiwalu, odnaleziono jej telefon.

Później, w innym miejscu, rolnik znalazł plecak Emilii, a w nim między innymi klucze do samochodu i domu.

Teraz pojawia się kolejny, najważniejszy punkt, czyli miejsce odnalezienia ciała. Znajduje się ono 8 kilometrów od miejsca festiwalu.

To, czy miejsce, gdzie odnaleziono ciało, to również miejsce zgonu kobiety, będzie ustalać prokuratura.

- Pytań jest mnóstwo. Chociażby biorąc pod uwagę tydzień poprzedzający ujawnienie ciała. W przestrzeni internetowej mieliśmy informacje o tym, że jest rzekome miejsce, w którym ciało miało być wcześniej ukryte i zostało z niego zabrane i przeniesione. Chodzi też o informacje o osobach, które rzekomo miały mieć bezpośredni związek z zaginięciem Emilii Koprowskiej - mówi Łukasz Tusiński, były policjant i twórca Kanału Kryminalnego. I dodaje: - Myślę, że to kwestia wymagająca rzetelnego wyjaśnienia. Wyjaśnienia tego, skąd te informacje się pojawiały, czy były to tylko plotki na potrzeby internetu, czy faktycznie ktoś ma wiedzę, że ciało zaginionej znajdowało się w zupełnie innym miejscu. To o tyle istotne, że jeśli faktycznie by tak było, to mamy ewidentnie do czynienia z wątkiem przestępczym.

Co ciekawe, wcześniej okolice tego miejsca były przeszukiwane, nie ma jednak pewności, czy zaglądano dokładnie w krzaki, gdzie znaleziono teraz ciało.

- 24 września prowadziliśmy w tym miejscu poszukiwania. Przeszukiwany był teren na lądzie, byliśmy dokładnie w tym miejscu. Nad miejscem, gdzie zostało znalezione ciało pani Emilii, lataliśmy kilka razy helikopterem. Były tutaj też dwa psy - 24 września i wcześniej inny pies. Pies kompletnie nie podjął tropu. To dla nas bardzo zastanawiające - mówi detektyw Maja Rutkowska.

- Mamy ciało i myślę, że w najbliższym czasie dowiemy się, czy pani Emilia sama tutaj dotarła, czy została przywieziona - dodaje Maja Rutkowska.

Dziś prokuratura poinformowała, że przeprowadzona została już sekcja zwłok odnalezionej kobiety.

- Sekcja nie wykazała jednoznacznie przyczyny śmierci. Nie wykazała też, aby do śmierci przyczyniły się osoby trzecie - mówi prokurator Ewa Dziadczyk. I dodaje: - Pobrany został materiał do badań histopatologicznych i toksykologicznych. To może odpowie na pytanie, co było przyczyną zgonu, a przede wszystkim, czy to faktycznie ciało zaginionej Emilii Koprowskiej.

- Nie spocznę, dopóki nie udowodnię, co się stało z moją żoną - kwituje pan Krystian.

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