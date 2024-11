Śledczy nie dotarli do wszystkich domniemanych sprawców. Przez dekadę, gdy Gisele Pelicot była ofiarą procederu swego męża, do ich domu przyszło około 70 mężczyzn.

Najwyższych kar (18 lat) prokuratura zażądała dla tych, którzy przyszli do domu Pelicotów kilkakrotnie, ale uwzględniła też inne okoliczności obciążające, w tym wcześniejsze wyroki sądowe. Ponadto jeden z oskarżonych sądzony jest za to, że w zmowie z Pelicotem postąpił tak samo z własną żoną.

Najniższy wyrok - czterech lat - grozi mężczyźnie, któremu nie udowodniono aktu penetracji seksualnej na nieprzytomnej kobiecie. Pelicot nagrywał stosunki seksualne i instruował mężczyzn, którzy przyszli do jego domu, jak mają postępować, by kobieta się nie ocknęła.

"Nie istnieje gwałt przypadkowy albo popełniony niechcący"

Wyrok od 10 do 14 lat więzienia grozi 38 oskarżonym. To wymiar kary nie odbiegający daleko od przeciętnego wyroku za gwałt we Francji - 11 lat więzienia (według danych z 2022 roku). Wyższych kar - od 15 do 18 lat więzienia - prokuratura zażądała dla 11 podsądnych.