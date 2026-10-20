Świat Premier Francji: dziś zapadnie decyzja o kolejnych godzinach policyjnych

Aleksander Smolar o protestach we Francji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MOHAMMED BADRA

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W nocy z poniedziałku na wtorek ograniczenia obowiązywały między innymi w dwóch dzielnicach Paryża i w jednej z dzielnic Lyonu.

W ocenie premiera Francji przyczyniło się to do "spokojnego przebiegu" nocy. W Bordeaux od wtorku obowiązywać będzie przez tydzień godzina policyjna wobec osób nieletnich bez asysty dorosłych.

"Dziś wieczorem zapadnie decyzja o kolejnych godzinach policyjnych tam, gdzie sytuacja będzie tego wymagała. Decyzje zostaną podjęte (...) przez prefektów w koordynacji z merami" - zapowiedział Sebastien Lecornu w serwisie X

Les couvre-feux ciblés ont contribué au calme de cette nuit.

Je remercie les policiers et les gendarmes qui ont veillé à leur application, ainsi que les préfets pour leur mobilisation.



Ce soir, de nouveaux couvre-feux seront décidés là où la situation le nécessite. Ces… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 20, 2026 Rozwiń

Protesty i zamieszki we Francji

W sobotę demonstracje w całej Francji zwołane w proteście przeciwko rosnącym kosztom życia przerodziły się w zamieszki. Ich sprawcy atakowali budynki publiczne, plądrowali sklepy i punkty handlowe. Do starć z policją i prób grabieży doszło następnie w niedzielę w Paryżu i Marsylii.

W Limoges w centralnej Francji spłonął liczący ponad 140 lat zabytkowy ratusz.