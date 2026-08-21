Świat Z Ohio na Zachodni Brzeg. Broni domu przez izraelskimi osadnikami

Loui Ridi przyleciał z USA na Zachodni Brzeg, by bronić swojej rodziny przed izraelskimi osadnikami. Reportaż CNN Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

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Przez ponad tydzień Loui Ridi oglądał z USA przez kamery internetowe, jak na Zachodnim Brzegu Jordanu izraelscy osadnicy nielegalnie zajmują teren przy jego domu w rodzinnej miejscowości Qusra. W domu uwięzieni zostali między innymi jego brat i kuzyn. W końcu Ridi zdecydował się przylecieć do Palestyny, a towarzyszył mu reporter CNN.

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Samo dotarcie do miejscowości nie było łatwe. W zeszłym tygodniu izraelska armia ogłosiła ten obszar zamkniętą strefą wojskową po tym, jak nielegalni osadnicy zaczęli przejmować go od Palestyńczyków. Ridi mógł dotrzeć do swojego domu jedynie pod eskortą wojska. Tam spotkał się z bratem. - To było bardzo emocjonalne, ponieważ w ostatnich dniach rozmawiałem z nim przez całą dobę, obawiając się o jego życie - powiedział.

Osadnicy pod domem, amerykańska flaga na balkonie

Okolicę domu patrolują izraelscy żołnierze, którzy wpuszczają tu tylko mieszkańców. To jednak nie odstrasza osadników. Gdy zapada zmrok, Ridi widzi ich kolejną grupę na swoim terenie. - To przerażające, czterech z nich po prostu sobie tu siedzi, nie boją się ewentualnego aresztowania - komentuje Ridi.

Jeden z osadników i Ridi zaczynają rozmawiać z izraelskimi żołnierzami. - To terrorysta, trzeba go stąd zabrać. Wszedł bezprawnie na nie swój teren - zwraca się do wojskowych Ridi. Ci wolą jednak negocjować ze stronami. W końcu osadnik odchodzi.

Ridi po wejściu do domu wiesza na balkonie amerykańską flagę. Jak opisuje, "pierwszą rzeczą, którą robią osadnicy jest wywieszenie własnej flagi". - Więc teraz będą musieli w tym celu zdjąć flagę USA - mówi. - Proszę amerykańskich urzędników i ambasadę, żeby chronili mnie i tę flagę - dodaje.

Jego 10-letnia córka została w Ohio. Jak mówi Ridi, uspokajał ją przez telefon, "żeby się nie martwiła". - Ale tak naprawdę nie czuję się tu bezpiecznie - dodaje.

Przemoc na Zachodnim Brzegu

Ataki nielegalnych izraelskich osadników na Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu doprowadziły od stycznia 2023 roku do całkowitego lub częściowego wysiedlenia 107 społeczności - podaje Human Rights Watch. Według danych Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej z końca lipca, co najmniej 18 Palestyńczyków zginęło w wyniku ataków.

Napastnicy działają przy wsparciu finansowym, materialnym i prawnym państwa izraelskiego - informuje Human Rights Watch. Jak opisuje, do ataków często dochodzi w obecności izraelskich jednostek wojskowych lub przy biernej postawie żołnierzy.

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