Trump użala się nad uczestnikami szturmu na Kapitol. "Nikt nigdy nie był traktowany tak źle"

- Zabawne jest to, a może smutne, że on sam siebie nie ułaskawił. A jeśli się na to spojrzy, to wszystko było związane z nim. Pieniądze szły do niego - powiedział prezydent podczas wywiadu na antenie Fox News z z publicystą Seanem Hannitym, jego przyjacielem i nieformalnym doradcą. Trump odniósł się w ten sposób do zarzutów kierowanych przeciwko swojemu poprzednikowi w związku z zagranicznymi kontaktami i interesami prowadzonymi przez członków jego rodziny. Trump wyraził także zdumienie, że Biden prewencyjnie ułaskawił członków swojej rodziny, lecz nie siebie samego.