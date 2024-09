Kamala Harris z mężem wyszli do ludzi, którzy oglądali debatę. "Mówiłem wam, że jest gotowa!"

Tuż po wtorkowej debacie Kamala Harris i jej mąż, Doug Emhoff, spotkali się ze zwolennikami kandydatki demokratów do Białego Domu, którzy obejrzeli jej debatę z Donaldem Trumpem. - Wiecie już, jak się czuję. To był dobry dzień, ale jutro czeka nas dalsza praca - powiedziała wiceprezydentka USA.

"Mówiłem wam, że jest gotowa!"

- Mówiłem wam, że jest gotowa! - wykrzyknął Doug Emhoff, na co zebrani zareagowali głośnym aplauzem. - No dobrze, wygrałaś tę debatę - dodał drugi dżentelmen, zwracając się do Kamali Harris. Następnie podkreślił, że "to jeszcze nie jest to główne zwycięstwo". - Musimy zachować tę energię, wykorzystać tę siłę - powiedział. - A ona pokazała, zwłaszcza Donaldowi Trumpowi, jaki jest prawdziwy lider - podkreślił.