Świat Wybory prezydenckie w Bułgarii. Wiemy, kto zmierzy się w II turze Damian Nowicki |

Protesty w Bułgarii przeciw budżetowi Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: VASSIL DONEV/PAP/EPA

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Chwilę po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 20 (19 w Polsce) opublikowano sondaże exit poll w wyborach o najwyższy urząd w Bułgarii. Wstępne wyniki podają, że urzędująca prezydentka Iliana Jotowa oraz były premier Andrej Giurow zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Bułgarii

Wedle doniesień agencji BTA Jotowa ma niewielką przewagę nad Giurowem. W badaniach pięciu ośrodków: Gallup International, Trend, Market Links, Alpha Research i Miara otrzymała od 32,2 proc. do 36,6 proc. głosów. Giurow plasuje się tuż za nią z wynikami od 31,6 procent do 32,4 procent.

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Jak podkreśla BTA, różnica między dwoma głównymi kandydatami okazała się mniejsza, niż wcześniej prognozowano. Ostatecznego zwycięzcę wyborów wyłoni druga tura, zaplanowana na 1 listopada.