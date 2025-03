Zełenski pisze o "owocnej rozmowie"

Miałem owocną rozmowę z liderem partii CDU, która wygrała wybory do Bundestagu, Friedrichem Merzem - napisał we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekazał również, że ustalił z Merzem dalszą współpracę i kontakty. Prezydent Ukrainy do tej pory nie skomentował oficjalnie informacji o wstrzymaniu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Kijowa.

Wstrzymana pomoc dla Ukrainy

Prezydent Ukrainy do tej pory nie skomentował oficjalnie informacji o wstrzymaniu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Kijowa. W poniedziałek przedstawiciel Białego Domu potwierdził, że prezydent Donald Trump zdecydował się na taki krok, "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu. Według doniesień Bloomberga i Fox News przerwa potrwa do czasu, aż prezydent USA uzna, że "przywódcy kraju wykażą się zaangażowaniem w pokój w dobrej wierze".