Nowy etap

Zełenski mówił w niedzielę, że "rozpoczyna się nowy etap w rozwoju ukraińskich sił powietrznych" i że "zrobiono wiele, aby siły te osiągnęły nowy standard lotnictwa". - Odbyliśmy setki spotkań i negocjacji w celu wzmocnienia zdolności naszego lotnictwa, wzmocnienia zdolności naszej obrony powietrznej, naszych sił obronnych. Często słyszeliśmy w odpowiedzi: to niemożliwe. Ale mimo to uczyniliśmy możliwym to, co było naszą ambicją, naszą potrzebą obronną. A teraz to naprawdę rzeczywistość na naszym niebie, F-16 są już w Ukrainie - powiedział Zełenski.