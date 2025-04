Zawieszenie broni w najbliższym czasie? Zełenski: jest szansa

Zełenski po ustaleniach z Rijadu: jeżeli Rosjanie je naruszą, zwrócimy się o sankcje, zwrócimy się o broń

- Jest szansa, by zmusić Rosję do zawieszenia broni w najbliższych tygodniach albo miesiącach - powiedział w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Rozmowy na temat rozejmu toczą się między Stanami Zjednoczonymi i Rosją. By doszło do wstrzymania ognia, trzeba naciskać na Moskwę - powiedział w czwartek Zełenski. Ukraiński prezydent wyraził przekonanie, że osiągnięcie rozejmu jest możliwe w "najbliższych tygodniach, może miesiącach".

Zełenski podkreślił podczas spotkania z władzami lokalnymi w obwodzie czernihowskim, że "zawieszenie broni jest właściwym krokiem, na który Ukraina już się zgodziła". Jak stwierdził, początkowo mogą to być porozumienia w sprawie rozejmu, który potrwa miesiąc lub dwa, ale będzie to też okazja do negocjacji dyplomatycznych.

- To szansa dla krajów na rozpoczęcie opcji dyplomatycznych dla pewnych formatów dialogu. Mogą być naprawdę różne. To zajmuje czas. I ważne jest, aby nikt nie naciskał na nikogo podczas tych rozmów w sprawie zawieszenia broni, ponieważ w przeciwnym razie będzie to wyglądało zupełnie źle - podkreślił.

Wołodymyr Zełenski Źródło: president.gov.ua

Zełenski: silna armia jest priorytetem

Zełenski mówił ponadto, że Ukraina, dążąc do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju, nie uzna okupowanych terytoriów za rosyjskie ani nie zgodzi się na zmniejszenie swojej armii. - Silna armia jest naszym priorytetem (...), zrobimy wszystko, żeby pozostała w takim stanie, w jakim jest dzisiaj. Duża armia, trzy razy większa niż na początku wojny. Armia, którą można jedynie modernizować - mówił prezydent.

Podkreślił ponadto, że Ukraina musi otrzymać niezbędne gwarancje bezpieczeństwa.

Negocjacje w Rijadzie

W marcu w stolicy Arabii Saudyjskiej odbyły się negocjacje delegacji USA, Rosji i Ukrainy. Po ich zakończeniu Biały Dom ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się na zawieszenie broni na Morzu Czarnym. USA zgodziły się przy tym, by pomóc Rosji w ułatwieniu eksportu produktów rolnych, a Ukrainie pomóc w powrocie wywiezionych przez Rosję dzieci.

Niedługo po tym oświadczeniu Kreml opublikował komunikat, w którym stwierdził, że ustalony rozejm wejdzie w życie tylko wówczas, jeśli USA zgodzą się na zniesienie sankcji na państwowy bank obsługujący sektor rolniczy (Rossielchozbank), restrykcji na eksport maszyn rolniczych i całego szeregu innych utrudnień.

Porozumienie obejmowało także zaprzestanie ataków na obiekty energetyczne w Rosji i w Ukrainie w okresie 30 dni.

Rozejm wciąż nie wszedł w życie, a władze w Waszyngtonie przyznały, że termin wypracowania porozumienia może przesunąć się ze względu na duże rozbieżności między stanowiskami Ukrainy i Rosji.