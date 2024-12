"Bardziej polityczne" spotkanie Zełenskiego. Jedzie do Brukseli

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się z przywódcami Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii oraz sekretarzem generalnym NATO w środę w Brukseli - podaje agencja Reutera, powołując się na źródła zbliżone do organizatorów spotkania. Przedmiotem dyskusji będzie wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją.

Spotkanie "bardziej polityczne"

Spotkanie odbędzie się w momencie, gdy za niespełna miesiąc urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych obejmie Donald Trump, który opowiada się za możliwie szybkim zakończeniem wojny na Ukrainie oraz ograniczeniem amerykańskiej pomocy dla Kijowa. W związku z tym w ostatnich tygodniach Zełenski i niektórzy z jego europejskich sojuszników należących do NATO sugerowali wysłanie europejskich wojsk do Ukrainy, aby działały jako środek odstraszający przed dalszymi działaniami militarnymi ze strony Rosji, a także aby to Unia Europejska przejęła główny ciężar wsparcia kraju.