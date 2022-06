Ukraińcy pokazali nagranie z walki o Siewierodonieck

Ukraińscy wojskowi pokazali nagranie walk w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim. Zacięte walki o kontrolę nad tym miastem trwają od ubiegłego tygodnia. - Nadchodzące pięć dni to będzie piekielny czas - powiedział w niedzielę szef miejscowych władz Serhij Hajdaj. Jak dodał, rosyjskie wojska chcą opanować Siewierodonieck i trasę Lisiczańsk-Bachmut w ciągu najbliższych kilku dni.

Siły rosyjskie, które dążą do zajęcia pozostałej pod kontrolą Ukrainy części obwodu ługańskiego, weszli do Siewierodoniecka w ubiegłym tygodniu. Miasto, jak widać m.in. na opublikowanym nagraniu, jest bardzo zniszczone.

Walki o Siewierodonieck

Siły ukraińskie bronią Siewierodoniecka, a według szefa administracji wojskowej obwodu Serhija Hajdaja w niedzielę rano obie strony kontrolowały po połowie miasta, co oznacza, że Ukraińcom udało się odbić część terenów.

W piątek gubernator informował, że Rosjanie opanowali prawie 70 procent Siewierodoniecka, ale siły ukraińskie odbiły z tej części około 20 procent. Hajdaj zaznaczył jednak, że choć siły ukraińskie mają możliwość całkowitego odbicia miasta i byłoby to ważne dla morale strony ukraińskiej, to nie miałoby to strategicznego znaczenia, a ważniejsza jest obrona pobliskiego Lisiczańska.