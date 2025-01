"Są mięsem armatnim". Tylu żołnierzy stracił Kim

Cztery tysiące żołnierzy z Korei Północnej, czyli blisko 40 procent ze wszystkich wysłanych przez reżim do walki przeciwko Ukraińcom, zostało wyeliminowanych z działań bojowych - podaje BBC, powołując się na doniesienia zachodnich urzędników. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zginęło prawdopodobnie około tysiąc z nich.

Urzędnicy poinformowali, że Korea Północna wysłała około 11 tysięcy żołnierzy. Cztery tysiące z nich zostało rannych, zaginionych, schwytanych lub zabitych. Około tysiąc żołnierzy prawdopodobnie zostało zabitych do połowy stycznia. "Te liczby wskazują na niezwykle wysokie koszty ponoszone przez sojusznika Putina, Kim Dzong Una" - ocenia BBC.

"Są wrzuceni do maszynki do mięsa"

Według tych doniesień północnokoreańscy żołnierze zostali wprowadzeni do walki z niewielkim przeszkoleniem i ochroną. Żołnierze Kima nie są przygotowani do realiów współczesnej wojny. - To słabo wyszkolone oddziały dowodzone przez rosyjskich oficerów, których nie rozumieją - mówi były dowódca wojsk pancernych armii brytyjskiej, płk Hamish de Bretton-Gordon, cytowany przez BBC.