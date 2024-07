885 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Ukraińska armia przerzuca dodatkowe siły do zrujnowanego Torecka w obwodzie donieckim, a miejscowi cywile próbują stamtąd uciekać pod ogniem nieprzyjaciela. Sztab Generalny Ukrainy poinformował w piątek o ataku na lotnisko w mieście Saki na okupowanym przez Rosję Krymie. Unia Europejska przekazała Ukrainie 1,5 mld euro z zamrożonych rosyjskich aktywów. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Sztab Generalny Ukrainy poinformował w piątek o ataku na lotnisko w mieście Saki na okupowanym przez Rosję Krymie, z którego startowały samoloty kontrolujące przestrzeń powietrzną Morza Czarnego i nanoszącego uderzenia po ukraińskim terytorium. "Jest to jedno z lotnisk operacyjnych, wykorzystywanych przez Rosję do kontrolowania przestrzeni powietrznej, w szczególności Morza Czarnego, oraz do przeprowadzania ataków powietrznych na terytorium Ukrainy. Trwa ustalanie następstw ataku" – przekazał sztab w komunikacie na Facebooku.

> Unia Europejska przekazała Ukrainie 1,5 mld euro z zamrożonych rosyjskich aktywów - poinformowała w piątek na platformie X przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. "Dziś przekazujemy 1,5 mld euro z zamrożonych rosyjskich aktywów na obronę i odbudowę Ukrainy. Nie ma lepszego symbolu ani zastosowania dla pieniędzy Kremla niż uczynienie Ukrainy i całej Europy bezpieczniejszym miejscem do życia" - napisała szefowa KE. Przekazane Ukrainie przez Unię Europejską środki z zamrożonych aktywów rosyjskich wzmocnią możliwości obronne Kijowa i posłużą do odbudowy ze zniszczeń wojennych – oświadczył w piątek szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal.

> Rosja zaczęła używać nowych, tanich dronów do długodystansowych ataków na Ukrainę, które służą jako wabiki do wykrywania jej obrony powietrznej oraz dokumentują zniszczenia – powiadomiła w piątek agencja Reutera z powołaniem na ukraiński wywiad wojskowy HUR. Są to dwa nowe typy dronów, zbudowane z pianki i sklejki. Jeden z nich wyposażony jest w kamerę i ukraińską kartę SIM, by wysyłać zdjęcia do operatorów w Rosji – poinformował przedstawiciel HUR.