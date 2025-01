Irańczyk zwolniony z włoskiego aresztu. W tle sprawa uwięzionej dziennikarki

Irańczyk Mohammad Abedini, który został aresztowany we Włoszech, został zwolniony. Taką decyzję podjął włoski minister sprawiedliwości Carlo Nordio. Jego sprawa wiązana była z uwięzieniem w Iranie włoskiej dziennikarki.

Do zatrzymania Mohammada Abediniego doszło 16 grudnia w trakcie transferu na lotnisku w Mediolanie na wniosek amerykańskich władz. W opinii Amerykanów Abedini łamał sankcje i dostarczał irańskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej podzespoły do dronów bojowych. Iran domagał się uwolnienia go.