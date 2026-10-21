Świat Władimir Putin uwolnił amerykańskiego nauczyciela. Na prośbę Donalda Trumpa Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Trump: Rosja jest w porządku wobec Ukrainy Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL

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Według informacji przekazanych przez CNN, Stephen Hubbard to emerytowany nauczyciel z Michigan, którego Departament Stanu USA uznał za osobę bezprawnie przetrzymywaną za granicą. Mężczyzna został zatrzymany w Rosji w 2022 roku. Oskarżono go to, że walczył po stronie Ukrainy jako najemnik.

We wtorek prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że poprosił Putina o jego uwolnienie.

Jak przekazał Reuters, rosyjski przywódca Władimir Putin poinformował w środę, że Stephen Hubbard znajduje się na lotnisku Pułkowo w Petersburgu, czyli tam, gdzie dziś przyleciał wysłannik Trumpa Steve Witkoff.

Specjalny wysłannik Trumpa spotkał się w środę z Putinem. Przed tą podróżą jeden z przedstawicieli amerykańskiej administracji, cytowany przez CNN, przekazywał, że wizyta "ma obejmować działania na rzecz uwolnienia bezprawnie przetrzymywanego amerykańskiego obywatela Stephena Hubbarda".

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Stacja podaje, że Hubbard spędził kilkadziesiąt lat za granicą, pracując jako nauczyciel języka angielskiego. W 2014 roku przeprowadził się do wschodniej Ukrainy. Mieszkał w Iziumie - mieście, które rosyjskie wojsko zajęło na początku rosyjskiej inwazji w 2022 roku.

Według rosyjskiej prokuratury, emerytowany nauczyciel miał podpisać kontrakt o wartości tysiąca dolarów na udział w walkach. Siostra Amerykanina odpierała zarzuty jako fałszywe.

Przed uwolnieniem Hubbarda, w sierpniu z rosyjskiego więzienia zwolniony został Robert Gilman, były żołnierz piechoty morskiej USA. Również w tym przypadku prezydent Donald Trump informował, że decyzja w sprawie uwolnienia więźnia zapadła po jego rozmowie z Władimirem Putinem.