Władimir Putin uwolnił amerykańskiego nauczyciela. Na prośbę Donalda Trumpa
Według informacji przekazanych przez CNN, Stephen Hubbard to emerytowany nauczyciel z Michigan, którego Departament Stanu USA uznał za osobę bezprawnie przetrzymywaną za granicą. Mężczyzna został zatrzymany w Rosji w 2022 roku. Oskarżono go to, że walczył po stronie Ukrainy jako najemnik.
We wtorek prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że poprosił Putina o jego uwolnienie.
Jak przekazał Reuters, rosyjski przywódca Władimir Putin poinformował w środę, że Stephen Hubbard znajduje się na lotnisku Pułkowo w Petersburgu, czyli tam, gdzie dziś przyleciał wysłannik Trumpa Steve Witkoff.
Specjalny wysłannik Trumpa spotkał się w środę z Putinem. Przed tą podróżą jeden z przedstawicieli amerykańskiej administracji, cytowany przez CNN, przekazywał, że wizyta "ma obejmować działania na rzecz uwolnienia bezprawnie przetrzymywanego amerykańskiego obywatela Stephena Hubbarda".
Stacja podaje, że Hubbard spędził kilkadziesiąt lat za granicą, pracując jako nauczyciel języka angielskiego. W 2014 roku przeprowadził się do wschodniej Ukrainy. Mieszkał w Iziumie - mieście, które rosyjskie wojsko zajęło na początku rosyjskiej inwazji w 2022 roku.
Według rosyjskiej prokuratury, emerytowany nauczyciel miał podpisać kontrakt o wartości tysiąca dolarów na udział w walkach. Siostra Amerykanina odpierała zarzuty jako fałszywe.
Przed uwolnieniem Hubbarda, w sierpniu z rosyjskiego więzienia zwolniony został Robert Gilman, były żołnierz piechoty morskiej USA. Również w tym przypadku prezydent Donald Trump informował, że decyzja w sprawie uwolnienia więźnia zapadła po jego rozmowie z Władimirem Putinem.