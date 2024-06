"Zjedzony przez krowę" cenny zegarek odnaleziony po 50 latach

Portal BBC we wtorek przytoczył historię brytyjskiego rolnika, który na początku lat 70. XX wieku zgubił cenny zegarek marki Rolex na swojej ziemi w hrabstwie Shropshire w zachodniej Anglii. Jak mówił mediom 95-letni dziś mężczyzna, zgubił go, gdyż zsunął mu się z ręki, bo jego "pasek był zbyt luźny". - Szukałem go pilnie, ale za nic nie mogłem go znaleźć - dodał. Mężczyzna dodał, że od weterynarza usłyszał wtedy, iż "krowa mogła go zjeść wraz z kępą trawy". I taka wersja obowiązywała przez lata. Tymczasem Liam King, który prowadził ostatnio poszukiwania za pomocą wykrywacza metali na ziemi rolnika, natrafił na zagubiony zegarek i po pół wieku oddał go właścicielowi. Steele określił odnalezienie zegarka jako "łut szczęścia" i stwierdził, że po tak długim czasie było to "niesamowite”. - Byłem bardzo zadowolony, ponieważ nie myślałem, że kiedykolwiek jeszcze zobaczę ten zegarek - powiedział BBC. ZOBACZ TEŻ: Ostatni statek podróżnika Shackletona znaleziony na dnie oceanu