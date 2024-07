Zmarło trzecie dziecko zaatakowane w czasie zabawy w domu kultury w Southport. Napastnika zatrzymano. To 17-latek. Premier Wielkiej Brytaniii, król Karol III i królowa Kamila w osobnych oświadczeniach napisali, że są "głęboko wstrząśnięci" zbrodnią. Książę William i księżna Kate w swoim oświadczeniu dodali, że jako rodzice nie potrafią sobie wyobrazić tej tragedii.

Do tragicznego ataku doszło w poniedziałek w wyjątkowo spokojnym mieście Southport. Świadek zdarzenia zrelacjonował, że widział zakrwawione dzieci wybiegające z domu kultury, gdzie odbywały się zajęcia taneczne i jogi dla dzieci w wieku od sześciu do 11 lat.

Zmarło trzecie dziecko zaatakowane w Southport

We wtorek policja poinformowała o śmierci trzeciego dziecka, 9-letniej dziewczynki - pisze BBC. Walka o życie dorosłych oraz pięciorga dzieci trwa. Lekarze określili ich stan jako krytyczny. Troje dzieci ma lżejsze obrażenia.

Jak podaje BBC, dorośli prawdopodobnie walczyli z napastnikiem, starając się go powstrzymać i uratować podopiecznych.

Świadkowie zdarzenia utrzymują, że 17-letni napastnik pojawił się w miejscu ataku w masce. Miał przyjechać taksówką. Nie zapłacił za nią i wszedł do domu kultury.

Emily Spurrell, komisarz lokalnej policji, powiedziała, że jest "do głębi zszokowana" tragedią. - Nie mogę sobie wyobrazić niewypowiedzianego bólu i złamanych serc, które teraz mają - dodała, mówiąc o rodzinach zabitych dzieci. - Łączę się w myślach z rannymi i innymi, których ten atak dotknął - dodała. Atak na "niewinne, bezbronne dzieci" jest "całkowicie nie do pomyślenia", to "obrzydliwa zbrodnia" - podkreśliła.