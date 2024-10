Prokuratura: w przebraniu wstrzyknął truciznę

Zdarzenie miało miejsce 22 stycznia. Według ustaleń prokuratury Kwan miał w szczegółach zaplanować swoje działania. Do domu matki i jej partnera wcześniej wysłał zawiadomienie, wyglądające jak prawdziwe pismo od NHS - brytyjskiej służby zdrowia, w którym informował o wizycie. Do ich domu w Newcastle miał udać się przebrany za pracownika medycznego i odpowiednio ucharakteryzowany - z maseczką na twarzy, rękawiczkami i przyciemnianymi okularami, mówiąc z azjatyckim akcentem. "Zbadał" ich, wypełniając kwestionariusz medyczny oraz sprawdzając ciśnienie krwi. W końcu przeszedł do podania "szczepionki". Gdy tylko wprowadził strzykawkę w ramię mężczyzny, ten poczuł "straszny ból", tymczasem Kwan zaczął szybko pakować swoje rzeczy i wyszedł. Wtedy jego matka miała nabrać podejrzeń, zauważając, że "pielęgniarz" jest tego samego wzrostu, co jej syn - relacjonuje BBC. Zaniepokojona para skontaktowała się ze swoim lekarzem rodzinnym i dowiedziała się, że NHS nie organizowało takiej wizyty.