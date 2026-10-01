Świat Chiński trop na uczelniach. Brytyjski kontrwywiad ostrzega Adam Styczek |

Oxford Street w Londynie na nagraniu archiwalnym Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Google

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W rzadko wydawanym publicznym alercie szpiegowskim MI5 ostrzegło, że instytut badawczy o nazwie China General Technology Research Institute (CGTRI) ma "bardzo bliskie powiązania" z chińskim ministerstwem bezpieczeństwa państwowego (MBP).

"MI5 ustaliło, że głównym celem CGTRI jest finansowanie badań naukowych, które bezpośrednio poprawiają zdolności MBP w zakresie szpiegowania. Ponad 100 naukowców mających związki z Wielką Brytanią uczestniczyło w projektach finansowanych przez MBP za pośrednictwem CGTRI" - napisano w alercie.

Siedziba brytyjskiej służby bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: Google

Jak wyjaśniono, naukowcy brali udział w finansowanych przez CGTRI badaniach dotyczących sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, tajnych systemów komunikacji oraz steganografii, czyli ukrywania tajnych wiadomości lub plików w zwykłych wiadomościach bądź przedmiotach.

Chińczycy potajemnie "korzystają z wiedzy eksperckiej i badań"

"Te działania wspierają zdolności wywiadowcze ministerstwa bezpieczeństwa państwowego, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii" - podkreślono.

MI5 wyjaśniło, że wielu z naukowców i instytucji podjęło współpracę w dobrej wierze, nie mając świadomości powiązań CGTRI z ministerstwem bezpieczeństwa państwowego Chin, ale ostrzegło, że jej kontynuowanie grozi od teraz postawieniem zarzutu udzielenia pomocy zagranicznym służbom wywiadowczym.

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Wiceminister ds. bezpieczeństwa Dan Jarvis poinformował, że napisał do rektorów wszystkich brytyjskich uniwersytetów, aby dopilnowali, że wszyscy naukowcy zakończą współpracę z CGTRI.

"Ten alert demaskuje podejmowane przez chiński wywiad próby potajemnego korzystania z wiedzy eksperckiej i badań naszych naukowców, podważając bezpieczeństwo narodowe nasze i naszych sojuszników. Międzynarodowe partnerstwa są kluczowe do tego, by nasze uniwersytety i instytuty badawcze mogły się dalej rozwijać, ale podejmiemy zdecydowane działania, by bronić się przed zagrożeniami" - oświadczył.