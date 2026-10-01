Chiński trop na uczelniach. Brytyjski kontrwywiad ostrzega
W rzadko wydawanym publicznym alercie szpiegowskim MI5 ostrzegło, że instytut badawczy o nazwie China General Technology Research Institute (CGTRI) ma "bardzo bliskie powiązania" z chińskim ministerstwem bezpieczeństwa państwowego (MBP).
"MI5 ustaliło, że głównym celem CGTRI jest finansowanie badań naukowych, które bezpośrednio poprawiają zdolności MBP w zakresie szpiegowania. Ponad 100 naukowców mających związki z Wielką Brytanią uczestniczyło w projektach finansowanych przez MBP za pośrednictwem CGTRI" - napisano w alercie.
Jak wyjaśniono, naukowcy brali udział w finansowanych przez CGTRI badaniach dotyczących sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, tajnych systemów komunikacji oraz steganografii, czyli ukrywania tajnych wiadomości lub plików w zwykłych wiadomościach bądź przedmiotach.
Chińczycy potajemnie "korzystają z wiedzy eksperckiej i badań"
"Te działania wspierają zdolności wywiadowcze ministerstwa bezpieczeństwa państwowego, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii" - podkreślono.
MI5 wyjaśniło, że wielu z naukowców i instytucji podjęło współpracę w dobrej wierze, nie mając świadomości powiązań CGTRI z ministerstwem bezpieczeństwa państwowego Chin, ale ostrzegło, że jej kontynuowanie grozi od teraz postawieniem zarzutu udzielenia pomocy zagranicznym służbom wywiadowczym.
Wiceminister ds. bezpieczeństwa Dan Jarvis poinformował, że napisał do rektorów wszystkich brytyjskich uniwersytetów, aby dopilnowali, że wszyscy naukowcy zakończą współpracę z CGTRI.
"Ten alert demaskuje podejmowane przez chiński wywiad próby potajemnego korzystania z wiedzy eksperckiej i badań naszych naukowców, podważając bezpieczeństwo narodowe nasze i naszych sojuszników. Międzynarodowe partnerstwa są kluczowe do tego, by nasze uniwersytety i instytuty badawcze mogły się dalej rozwijać, ale podejmiemy zdecydowane działania, by bronić się przed zagrożeniami" - oświadczył.