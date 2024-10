WHO: Gruźlica najczęstszą przyczyną śmierci z powodu choroby zakaźnej

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że gruźlica jest najczęstszą przyczyną śmierci z powodu chorób zakaźnych. Najwięcej zakażeń wykryto w Indiach, Indonezji, Chinach, Filipinach oraz Pakistanie.

U ponad 8,2 miliona ludzi na całym świecie zdiagnozowano w 2023 roku gruźlicę, a 1,25 mln osób zmarło z jej powodu - podała we wtorek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Dane z 2023 roku świadczą o najwyższej liczbie zachorowań na gruźlicę od 1995 roku, kiedy to WHO rozpoczęło globalny monitoring.

Według opublikowanego we wtorek raportu liczba chorych na gruźlicę wzrosła o ponad 700 tys. w porównaniu z 2022 roku. Jest ona główną przyczyną zgonów z powodu chorób zakaźnych, wyprzedzając COVID-19 .

WHO szacuje, że całkowita liczba chorych, w tym tych, którzy nie zostali odnotowani przez system opieki zdrowotnej, to ok. 10,8 mln.