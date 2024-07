Interpretacja prezydenta Rosji, jeśli chodzi o obecną sytuację na linii frontu, różni się zasadniczo od interpretacji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – napisał po wizytach w Kijowie i Moskwie premier Węgier Viktor Orban w liście do przywódców unijnych. Wyjaśniał, dlaczego Władimir Putin miał być "zaskoczony, że prezydent Ukrainy odrzucił tymczasowe zawieszenie broni". Orban jest ostro krytykowany przez zachodnich polityków za bliskie relacje z Rosją oraz za prowadzenie negocjacji w sprawie wojny bez żadnego mandatu ze strony UE.

Po wizytach w Ukrainie i Rosji Viktor Orban napisał list do unijnych przywódców. Ocenił w nim, że formułowane przez władze Rosji i Ukrainy oceny sytuacji na froncie znacznie różnią się od siebie, a każda ze stron uważa, że czas gra na jej korzyść. "Interpretacja prezydenta Rosji, jeśli chodzi o obecną sytuację na linii frontu, różni się zasadniczo od interpretacji prezydenta (Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego: według Rosjan czas nie jest po stronie Ukrainy, lecz sił rosyjskich" – napisał Orban w datowanym na 5 lipca liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela oraz szefów państw UE. Korespondencję udostępniono polskim korespondentom w Brukseli.

List powstał w wyniku podróży Orbana do Kijowa i Moskwy, które premier Węgier odbył w ubiegłym tygodniu. W poniedziałek szef węgierskiego rządu kontynuował – jak sam to nazywa – "misję pokojową" w Pekinie, a następnie udał się do USA na szczyt NATO w Waszyngtonie.