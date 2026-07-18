Świat Prezydent Węgier podpisał poprawkę do konstytucji, która usuwa go z urzędu Oprac. Filip Czerwiński |

Prezydent Węgier Tamas Sulyok zainaugurował sesję Zgromadzenia Narodowego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ROBERT HEGEDUS/MTI/EPA/PAP

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Prezydent Węgier Tamas Sulyok poinformował w sobotę, że podpisał poprawkę do konstytucji kończącą jego kadencję. Wygaśnie ona dzień po opublikowaniu podpisanego dokumentu w Dzienniku Urzędowym.

W nagraniu zamieszczonym na Facebooku Sulyok powiedział, że przez całe życie szanował prawo. - Stanęliśmy przed kwestią dotyczącą losów narodu, na rozdrożu wykraczającym poza interesy osobiste czy polityczne - mówił.

Specjalna poprawka do konstytucji

W poniedziałek węgierski parlament przyjął poprawkę do konstytucji, która przewiduje między innymi usunięcie Sulyoka, powołanego na urząd prezydent przez poprzedni parlament kontrolowany przez byłego premiera Viktora Orbana.

Wcześniej premier Peter Magyar wyznaczył termin do 31 maja na dobrowolne zrzeczenie się funkcji przez prezydenta i czołowych przedstawicieli węgierskiego sądownictwa.

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Kadencja Sulyoka miała trwać do marca 2029 roku. Prezydent na Węgrzech pełni głównie funkcję reprezentacyjną, może jednak między innymi kierować przyjęte przez parlament ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.