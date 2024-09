"Według konkretnego wzorca". Tak mają wyglądać egzekucje dokonywane przez Rosjan

CNN podała, że wideo, uzyskane wyłącznie przez nią, zostało nagrane przez drona pod koniec sierpnia podczas walk toczących się w pobliżu miasta Pokrowsk we wschodniej Ukrainie. "Pokazuje najprawdopodobniej egzekucję przez wojska rosyjskie trzech poddających się Ukraińców po tym, jak ich okop został zdobyty" - odnotowała amerykańska stacja telewizyjna.

Dochodzenie donieckiej prokuratury

"3 września 2024 roku na Telegramie ukazała się informacja o prawdopodobnym rozstrzelaniu ukraińskich żołnierzy przez siły rosyjskie. Podano w niej, że trzech żołnierzy jednej z brygad ukraińskich sił zbrojnych wyszło z piwnicy budynku z podniesionymi rękami. Okupanci położyli ich twarzą do ziemi, po czym niemal natychmiast strzelili im w plecy" - poinformowała prokuratura.

"Zbiorowa egzekucja stanowi zbrodnię wojenną"

Źródła w ukraińskim wywiadzie przekazały CNN listę 15 przypadków prawdopodobnego zabicia poddających się żołnierzy ukraińskich przez żołnierzy rosyjskich. "Do wydarzeń tych dochodziło od listopada zeszłego roku. W większości są one podparte nagraniami wideo lub audio" - podała amerykańska stacja.

Ukraiński prokurator generalny powiedział CNN, że jego biuro bada 28 podobnych incydentów, do których doszło od początku agresji zbrojnej Rosji i w których zginęło 62 ukraińskich żołnierzy.

Prawdopodobne zabójstwa jeńców stanowią zbrodnie wojenne i są częścią strategii Kremla. "Jeśli jeńcy się poddają, jeśli to pokazują, jeśli nie mają w rękach broni, to zbiorowa egzekucja stanowi zbrodnię wojenną" - powiedział CNN prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.

Według niego do takich zbrodni doszło w różnych częściach Ukrainy i były one dokonywane przez różne jednostki rosyjskie. "Ta polityka jest zlecana przez Kreml. To rozkazy konkretnych dowódców" - dodał Kostin.