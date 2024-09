"Wjechał w nasz dom, bo nie wyszło mu kręcenie bączków na ulicy"

- Zeszłej nocy prawie zginęliśmy - powiedział mieszkaniec Phoenix w Arizonie po tym, jak samochód z impetem przebił ścianę jego domu i wjechał do salonu, w którym znajdował się wraz z partnerką. Całe zdarzenie zarejestrowała znajdująca się w domu kamera.

Do zdarzenia doszło 30 sierpnia w Phoenix w stanie Arizona, a trzy dni później opisane zostało przez amerykańskie media. Sabrina Rivera i Marcus Holmberg przygotowywali się w we własnym domu do zjedzenia wieczornego posiłku. Gdy para oraz ich cztery psy znajdowała się już w dużym pokoju, ścianę pomieszczenia przebił nagle z ogromną siłą samochód, który wśród tumanów pyłu stanął wewnątrz budynku. Zdarzenie zarejestrowała znajdująca się w mieszkaniu kamera.