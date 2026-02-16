Napastnik otworzył ogień na lodowisku. Jedna osoba nie żyje

Lokalne władze poinformowały, że w wyniku zdarzenia co najmniej jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.
Jak podała stacja CNN, ofiara śmiertelna strzelaniny w mieście Pawtucket to młoda dziewczyna. Według policji napastnik celował w członków swojej rodziny. Po oddaniu strzałów popełnił samobójstwo. W czasie zdarzenia na boisku rozgrywano mecz szkolnych drużyn. Nie wiadomo, w jakim stanie są poszkodowane osoby.
Gubernator Rhode Island Daniel McKee poinformował, że "aktywnie monitorują" zdarzenie. Jak przekazał, na miejscu trwa akcja służb.
Opracował Kuba Koprzywa /akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Reuters