Świat

Napastnik otworzył ogień na lodowisku. Jedna osoba nie żyje

2026-02-16T204608Z_1_LWD603316022026RP1_RTRWNEV_C_6033-RHODE-ISLAND-SHOOTING-AERIALS-0003
Na lodowisku w stanie Rhode Island doszło do strzelaniny
Źródło: Reuters
Jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych po tym, jak napastnik otworzył ogień na lodowisku hokejowym w stanie Rhode Island.

Lokalne władze poinformowały, że w wyniku zdarzenia co najmniej jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.

Jak podała stacja CNN, ofiara śmiertelna strzelaniny w mieście Pawtucket to młoda dziewczyna. Według policji napastnik celował w członków swojej rodziny. Po oddaniu strzałów popełnił samobójstwo. W czasie zdarzenia na boisku rozgrywano mecz szkolnych drużyn. Nie wiadomo, w jakim stanie są poszkodowane osoby.

Gubernator Rhode Island Daniel McKee poinformował, że "aktywnie monitorują" zdarzenie. Jak przekazał, na miejscu trwa akcja służb.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa /akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Tagi:
USA
