Porwanie i śmierć wnuczki miliardera wstrząsnęły Ameryką. Zapadł wyrok

Podczas ogłoszenia wyroku prokurator okręgowy Steve Mulroy odczytał oświadczenie rodziny Fletcher skierowane bezpośrednio do Abstona: "Nie mamy pojęcia, co ci się stało, że zmieniłeś się w kogoś tak przepełnionego chęcią krzywdzenia ludzi. Cokolwiek to było, nie usprawiedliwia ani nie tłumaczy tego, co zrobiłeś. Zmieniłeś nasze życie na zawsze i nic już nigdy nie będzie takie samo. Twoje czyny były złe. Nie ma na to innego słowa. Zamordowałeś Lizę, mimo że nie zrobiła nic, by na to zasłużyć. Nie skrzywdziła cię. Byłaby pierwszą osobą, która by ci pomogła, gdybyś tego potrzebował" - napisała rodzina Fletcherów.