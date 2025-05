Miliony monet na autostradzie. Wysypały się z ciężarówki

Osiem milionów dziesięciocentówek rozsypało się na autostradzie w Texasie Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Osiem milionów świeżo wybitych dziesięciocentówek rozsypało się na autostradzie po wypadku ciężarówki w Teksasie. Autostradę trzeba było zamknąć na 14 godzin.

Do wypadku doszło we wtorek rano około 70 kilometrów na północ od Fort Worth. Kierowca i osoba towarzysząca, prawdopodobnie strażnik, zostali przewiezieni do szpitala. W wypadku nie uczestniczył żaden inny pojazd. Z przewróconej ciężarówki wysypało się osiem milionów dziesięciocentówek.

Ekipy sprzątające usiłowały wyzbierać rozsypane monety używając "odkurzaczy" stosowanych często do udrażniania kanalizacji i odpływów.

Burmistrz pobliskiego miasteczka Alvord, Caleb Caviness powiedział, że odzyskano większość pieniędzy.

