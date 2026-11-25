Świat Katastrofa małego samolotu w Zatoce Meksykańskiej. Wśród ofiar są dzieci Oprac. Justyna Sochacka |

Katastrofa małego samolotu u wybrzeży stanu Missisipi Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: CNN

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Do katastrofy doszło we wtorek po południu. Z danych śledzącego ruch lotniczy serwisu FlightAware wynika, że Cessna leciała z Nowego Orleanu w Luizjanie do Fort Meyers na Florydzie. Samolot rozbił się u wybrzeży stanu Missisipi.

Ciała ofiar odnaleziono

Amerykańska Straż Przybrzeżna poinformowała o odnalezieniu ciał sześciu ofiar. Początkowo służby znalazły unoszące się na wodzie kamizelki ratunkowe, tratwę i kabinę samolotu - powiedział rzecznik Straży Przybrzeżnej Juan Ros. Ciała wszystkich pasażerów znaleziono później w kadłubie maszyny.

Wcześniej służby przekazały, że na pokładzie samolotu znajdowało się czworo dorosłych oraz dwóch chłopców w wieku od 8 do 10 lat.

"To bolesny finał. Najgłębsze wyrazy współczucia kierujemy do rodzin i bliskich ofiar, którzy muszą zmierzyć się z niewyobrażalną stratą" - powiedział Trevor Blount, koordynator misji poszukiwawczo-ratowniczej amerykańskiej Straży Przybrzeżnej, cytowany przez CNN.

Nie są znane przyczyny wypadku. Dochodzenie będą prowadzić Federalna Administracja Lotnictwa i Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu.