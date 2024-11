Egzekucja wykonana mimo licznych apeli. "Wyrok całkowicie niewspółmierny do czynu"

Zabójstwo podczas napadu

Czarnoskóry Moore został skazany za zabójstwo białego sprzedawcy - Jamesa Mahoney'a - podczas napadu na sklep spożywczy w hrabstwie Spartanburg w Karolinie Południowej w 1999 roku. Moore wszedł do sklepu nieuzbrojony. Gdy sprzedawca wycelował w niego pistolet, Moore wyrwał mu broń z ręki. Mahoney chwycił wówczas drugi pistolet i postrzelił złodzieja w ramię, zanim ten oddał do niego śmiertelny strzał. Moore zbiegł, zabierając ze sobą torbę wypełnioną gotówką o wartości 1400 dolarów.

Apele o odstąpienie od egzekucji

Adwokaci Moore'a zwrócili się bezskutecznie do republikańskiego gubernatora Henry'ego McMastera o złagodzenie wyroku do dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego ze względu na nieskazitelne zachowanie Moore'a w więzieniu.

Syn skazanego, Lyndall Moore, który miał cztery lata, gdy jego ojciec został oskarżony, twierdził, że Moore zasługiwał na miłosierdzie. - To człowiek, który popełnił błędy, a ten konkretny błąd doprowadził do śmierci innego człowieka. Ale jego wyrok jest całkowicie niewspółmierny do popełnionego czynu - przekonywał przed egzekucją.

Ostatnie oświadczenie skazanego

"Do rodziny pana Jamesa Mahoney'a: głęboko przepraszam za ból i smutek, jakie wam zadałem. Do moich dzieci i wnuków: kocham was i jestem z was dumny. Dziękuję za radość, którą wnieśliście do mojego życia. Do wszystkich moich przyjaciół i znajomych, nowych i starych: dziękuję za waszą miłość i wsparcie" - napisał Moore.