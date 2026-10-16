Świat Decyzja w sprawie ograniczenia systemu Starshield w Ukrainie "zapadła w Białym Domu" Adam Styczek |

Pytania o zakłócenia w działaniu Starlinka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

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Reuters, informując, że decyzja o ograniczeniu działania Starshield zapadła w Białym Domu, powołał się na informacje przekazane przez dwóch amerykańskich urzędników oraz przedstawiciela innego państwa zachodniego, zaznajomionego ze sprawą.

Według tych źródeł kierownictwu Departamentu Wojny USA przekazano, że należy ograniczyć działanie systemu Starshield, wykorzystywanego przez ukraińskie wojsko.

Źródła nie wskazały, kto konkretnie w Białym Domu podjął taką decyzję ani kto odpowiadał za jej wdrożenie. Pentagon jest największym klientem Starshield - wojskowej wersji usługi Starlink koncernu SpaceX.

Wysoki rangą przedstawiciel władz USA oświadczył, że "prezydent nigdy nie wystąpił z taką prośbą". Biały Dom nie odpowiedział na pytania, czy prośba mogła zostać zgłoszona przez innych przedstawicieli administracji.

Donald Trump przed Białym Domem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Ograniczone działanie systemu Starshield w cieniu nacisków USA na Ukrainę

W nocy z 13 na 14 października terminale Starshield na ukraińskich dronach zaczęły utrzymywać łączność jedynie przy prędkościach do 160 km/h. Miało to wpływ między innymi na działanie dronów przechwytujących, używanych do zwalczania rosyjskich bezzałogowców o napędzie odrzutowym Gerań-4 i Gerań-5, które osiągają prędkość 350-600 km/h.

Po wprowadzeniu ograniczeń w dostępie Ukrainy do Starshield przedstawiciele ukraińskich władz kontaktowali się z wysokimi rangą urzędnikami Białego Domu, Departamentu Stanu i Pentagonu, próbując wyjaśnić przyczyny decyzji. Jak powiedział jeden z ukraińskich urzędników, strona ukraińska otrzymała informację, że decyzja zapadła w Białym Domu.

W czwartek przedstawiciel ukraińskiego ministerstwa obrony powiedział, że terminale ponownie działają w ruchu, ale tylko przy prędkościach do 160 km/h.

Ograniczenie systemu Starshield. Elon Musk komentuje

Starshield został opracowany przez SpaceX specjalnie na potrzeby instytucji rządowych i służb bezpieczeństwa narodowego, przede wszystkim Pentagonu - podkreślił Reuters.

Elon Musk, szef SpaceX, oświadczył w środę, że decyzje w sprawie wszelkich ograniczeń dotyczących prędkości lub sposobu wykorzystywania systemów StarShield należą do sił zbrojnych USA i ostatecznie do prezydenta Donalda Trumpa.

Jak ocenił George Barros, ekspert z amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW), obecna sytuacja polityczna i nasilenie presji politycznej administracji prezydenta USA na Kijów najprawdopodobniej miały wpływ na ograniczenie działania terminali.

Donald Trump naciska na Kijów, by zaprzestał ataków na rosyjskie rafinerie. W ostatnim czasie powiedział też, że w Ukrainie powinny odbyć się wybory. 9 października prezydent USA ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie powrotu rosyjskiego oleju napędowego na rynki światowe.