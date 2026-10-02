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Świat

Christa Pike w stanie krytycznym po tym, jak przeżyła dwa śmiertelne zastrzyki

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Christa Pike
Christa Pike została skazana na karę śmierci
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: ENEX/CBS
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Skazana na karę śmierci Christa Pike jest w stanie krytycznym, otrzymuje pomoc ratującą życie - poinformował jej adwokat. Kobieta trafiła do szpitala po dwóch nieudanych próbach egzekucji w amerykańskim stanie Tennessee.

- Nie znamy obecnie rokowań i nie mamy zbyt wielu aktualnych informacji na temat jej stanu zdrowia - powiedział adwokat Randy Spivey w rozmowie z dziennikarzami w czwartek. - Wiemy jednak, że w tej chwili żyje - dodał.

Egzekucja Christy Pike miała miejsce w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze Riverbend w Nashville ok. godz. 20 czasu lokalnego w środę wieczorem (ok. godz. 3 w nocy ze środy na czwartek w Polsce). Zespół prawników skazanej złożył w trakcie egzekucji pilny wniosek o jej wstrzymanie, stwierdzając: "Pani Pike straciła przytomność, ale jej serce nadal bije i słychać, jak chrapie". Jeden z adwokatów powiedział stacji BBC, że 50-letniej Pike "udzielano pomocy ratującej życie" w szpitalu po podaniu dwóch zastrzyków z trucizną.

Domagają się zmiany kary śmierci na inną

Obrońcy Christy Pike domagają się teraz zmiany kary śmierci na inną i rozważają dalsze kroki prawne. Spivey ujawnił też nowe szczegóły nieudanej egzekucji. Według niego personel przez około godzinę próbował założyć Pike wenflon, używając co najmniej siedmiu igieł tylko w jej lewej ręce. Po podaniu drugiej dawki trucizny skazana nadal oddychała.

Gubernator Tennessee Bill Lee zarządził niezależne dochodzenie w sprawie przebiegu egzekucji i przyznał, że pozostaje "wiele pytań" wymagających odpowiedzi. Do końca roku wstrzymał też wykonywanie kary śmierci w stanie. Stanowy departament więziennictwa utrzymuje natomiast, że personel wykonał wszystkie czynności przewidziane w obowiązującym protokole.

Wyrok śmierci za morderstwo dokonane przez 18-latkę

Pike została skazana na śmierć w 1996 roku za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer. Miała 18 lat, gdy wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem pobiła, torturowała i zabiła Slemmer, którą poznała na obozie dla nastolatków z problemami. Jej adwokaci, zabiegając o złagodzenie kary, wskazywali m.in. na wiek Pike w chwili zbrodni oraz fakt, że jako dziecko była wykorzystywana seksualnie. 50-letnia obecnie Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w Tennessee od ponad 200 lat.

Redagowała AZ

Źródło: PAP, BBC, tvn24.pl
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Tagi:
Kara śmierci w USAkara śmierciUSA
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