Biały Dom: nie wyślemy wojsk do Ukrainy, bo nie chcemy III wojny światowej

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby – odnosząc się do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona o możliwości wysłania wojsk na Ukrainę - przypomniał w piątek, że prezydent Joe Biden nie wyśle wojsk do Ukrainy, bo nie chce III wojny światowej.

- W pełni szanujemy prerogatywy prezydenta Macrona i jego prawo do wyrażania swoich poglądów na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, oraz w jaki sposób, dlaczego i w jakim stopniu naród francuski będzie wspierał Ukrainę – powiedział w piątek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, odpowiadając podczas briefingu online na pytanie, co Biden myśli o wypowiedziach prezydenta Macrona na temat możliwości wysłania zachodnich wojsk do Ukrainy.