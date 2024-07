Rosjanie zaatakowali szpital dziecięcy. "Chcę, żeby cały świat to zobaczył"

Co najmniej 20 osób zginęło, a około 50 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosjan na ukraińskie miasta. Rakiety spadły m.in. na Kijów oraz Krzywy Róg, rodzinne miasto prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który w poniedziałek składa wizytę w Polsce .

Armia rosyjska zaatakowała infrastrukturę cywilną, w tym dziecięcą placówkę medyczną w Kijowie. "Pacjenci szpitala dziecięcego, gdzie uderzyła wroga rakieta, są ewakuowani" - oświadczył mer stolicy Witalij Kliczko. Mają być skierowani do innych placówek medycznych.

Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski , ostrzelany szpital Ochmatdyt to jedna z największych placówek dziecięcych w Ukrainie . Dodał, że pod jego gruzami nadal znajdować mogą się ludzie.

"Rosja nie może nie wiedzieć, dokąd lecą rakiety i musi w pełni ponieść odpowiedzialność za swoje zbrodnie: przeciwko ludziom, dzieciom, ludzkości. Jest bardzo ważne, by świat teraz nie milczał, i by każdy zobaczył, czym jest Rosja, co ona robi" - oświadczył Zełenski w mediach społecznościowych.