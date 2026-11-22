Radosław Sikorski o tym, że Donald Trump nazwał Władimira Putina "przyjacielem" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Truth Social

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Prezydent USA opublikował w sobotę w serwisie społecznościowym Truth Social serię zdjęć z niedawnej wizyty w Chinach. Jedna z opublikowanych grafik przedstawia Trumpa z przywódcą Rosji. Dołączono do niej podpis: "Mój przyjaciel".

Grafika opublikowana przez Trumpa w serwisie Truth Social Źródło zdjęcia: Truth Social

Trump opublikował również na swojej platformie społecznościowej między innymi grafikę z witającym go przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Ją też opatrzono podpisem "Przyjaciele".

Wśród opublikowanych obrazków jest też zestawienie zdjęcia Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta i Winstona Churchilla z konferencji teherańskiej oraz fotografii przedstawiającej Trumpa, Putina i Xi. Grafikę podpisano: "Mocarstwa. 1945, 2026".

Błędnie została tu jednak podana data, gdyż do spotkania przywódców koalicji antyhitlerowskiej w Teheranie doszło pod koniec 1943 roku, w 1945 odbyły się zaś dwie konferencje w Jałcie i Poczdamie.

Spotkanie w Chinach przez niektórych komentatorów był porównywane przed jego rozpoczęciem właśnie do konferencji w Jałcie.

"Fantastyczne" relacje z Putinem

W piątek Trump, pytany o to, czy uważa Putina za przyjaciela Ameryki, powiedział, że nie będzie przesądzał, czy jest przyjacielem Ameryki, ale zaznaczył, że łączą ich "fantastyczne" relacje osobiste.

"Uważam go za kogoś, z kim mam bardzo dobre relacje i to naprawdę bardzo dobre. Ma mnóstwo broni jądrowej. Jest drugi po nas w arsenale nuklearnym" - powiedział. "Ma teraz ciężki okres, bo toczy wojnę, która powinna trwać jeden dzień, a trwa już pięć lat i ginie wiele osób" - dodał. Krytykował przy tym "głupich ludzi", którzy krytykują jego dobre relacje z rosyjskim przywódcą.

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"Przyjaciel", a sprawa Polski

Grafika prezydenta USA pojawiła się już po wtargnięciu rosyjskich obiektów w polską przestrzeń powietrzną. Z tego powodu m.in. w poniedziałek odbędzie się spotkanie przedstawicieli NATO w Brukseli.

Trump konfrontowany w czasie piątkowej konferencji z faktem, że Rosja przypuściła tuż po ich spotkaniu kolejny potężny atak na Ukrainę, powiedział, że Putin bardzo chciałby zakończyć wojnę, ale jest to trudne, przede wszystkim ze względu na nienawiść między nim a prezydentem Ukrainy.

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