Świat "Cóż, uważam, że to hańba". Trump krytykuje Zełenskiego Oprac. Ewa Żebrowska |

Zełenski: doradcy Trumpa się mylą, to nie jest właściwa strona historii Źródło wideo: Piers Morgan Uncensored Źródło zdj. gł.: SHAWN THEW/PAP/EPA

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Donald Trump w czwartkowym wywiadzie dla stacji Newsmax nie krył rozczarowania postawą prezydenta Ukrainy. Wyraził przekonanie, że dopóki Zełenski będzie sprawował władzę, trudno będzie osiągnąć porozumienie w sprawie zakończenia wojny.

- Mówi, że chce [zawrzeć porozumienie], ale tak naprawdę nie chce. Nie, nie jestem wielkim fanem Zełenskiego - powiedział. Wskazał też, że lepiej negocjuje mu się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. - Zełenski nie jest dobrym człowiekiem do prowadzenia z nami rozmów - stwierdził Trump.

Pytany, czy wojna zakończy się przed upływem jego kadencji, odpowiedział, że powinno do tego dojść "wkrótce". - Myślę, że tak naprawdę obaj chcieliby, żeby to się zakończyło, ale uważam, że Zełenski jest trudniejszym partnerem do rozmów niż Putin - zaznaczył. Trump ponownie zasugerował również, że w Ukrainie powinny odbyć się wybory.

Trump o atakach na rafinerie

Trump skrytykował w stacji Newsmax decyzję Ukrainy o wznowieniu ataków na rafinerie, o czym Zełenski poinformował w rozmowie z dziennikiem "Financial Times". Wypowiedzi te zaostrzyły narastające od kilku dni napięcia z administracją Trumpa - zauważa dziennik "New York Times".

- Jeśli powiesz mi, że Zełenski znowu atakuje rafinerie, to jedyne, co osiąga, to wzrost światowych cen ropy - ocenił amerykański prezydent w Newsmax. - Cóż, uważam, że to hańba. Jest mnóstwo innych celów. (…) Jest wiele celów, które można zaatakować - kontynuował. - Kiedy atakujesz rafinerie, w których produkuje się olej napędowy, którego potrzebujemy my i cały świat, to nie przysłużysz się w ten sposób światu - skomentował.

Redagował AM