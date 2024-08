Telefony przybite do drzew. Efekt nowej rosyjskiej ustawy

Rosyjscy dowódcy zabierają i niszczą telefony komórkowe żołnierzy walczących w Ukrainie - podała Astra, niezależny kanał na Telegramie. Media obiegły zdjęcia aparatów przybitych do drzew i ścian. To efekt nowej rosyjskiej ustawy.

Kanał Astra w poniedziałkowej publikacji powołał się na doniesienia prokremlowskich blogerów, śledzących sytuację na froncie. W sieciach społecznościowych krążą zdjęcia telefonów komórkowych, przybitych do drzewa lub przytwierdzonych do ściany z desek. Telefony mają należeć do żołnierzy walczących w Ukrainie, nie wiadomo jednak, gdzie i kiedy zdjęcia te zostały wykonane - odnotował kanał Astra.