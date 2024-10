Ministerstwo obrony Tajwanu poinformowało w niedzielnym oświadczeniu, że grupa uderzeniowa chińskiego lotniskowca Liaoning wpłynęła na wody w pobliżu Kanału Bashi, który łączy Morze Południowochińskie i Pacyfik oraz oddziela Tajwan od Filipin . Okręty "prawdopodobnie kierują się w stronę zachodniego Pacyfiku" - podał resort. W komunikacie dodano, że tajwańska armia pozostaje "w pogotowiu, gotowa do reakcji, jeśli zajdzie taka potrzeba".

Grupa uderzeniowa to zespół okrętów towarzyszących lotniskowcowi, chroniąca go i wspierająca w wykonywanych zadaniach. Według doniesień medialnych Liaoning płynie w eskorcie co najmniej czterech niszczycieli, fregaty lub jednostki wsparcia oraz - prawdopodobnie - okrętu podwodnego.