Jak podał Reuters, tureckie MSZ potępiło zabójstwo lidera Hamasu. "Składamy kondolencje narodowi palestyńskiemu, który wydał setki tysięcy męczenników takich jak Hanija, aby móc żyć w pokoju we własnej ojczyźnie, we własnym państwie" - czytamy w oświadczeniu resortu.

Śmierć Haniji to "absolutnie niedopuszczalne morderstwo polityczne" - powiedział państwowej agencji informacyjnej RIA wiceminister spraw zagranicznych Rosji Michaił Bogdanow. Dodał, że to "może doprowadzić do dalszej eskalacji napięć" i "będzie miało negatywny wpływ na rozmowy o zawieszeniu broni w Strefie Gazy".