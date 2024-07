Wyłom w sojuszu Putina. W Waszyngtonie będzie ważny gość

Minister spraw zagranicznych Armenii uda się do Waszyngtonu podczas szczytu NATO w dniach 9–10 lipca. Kraj ten, niegdyś czołowy sojusznik Rosji, dąży do zacieśnienia więzi z Zachodem.

Armenia zacieśnia stosunki z Zachodem

Szczyt NATO rozpoczyna się we wtorek w stolicy USA. Armenia nie jest członkiem NATO, należy do kierowanego przez Rosję sojuszu Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Erywań, niegdyś najbliższy sojusznik Rosji na Kaukazie Południowym, zacieśnia obecnie stosunki z krajami zachodnimi. Jest to efekt braku reakcji Rosji na wojnę o Górski Karabach pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem.