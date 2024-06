Przywódcy państw G7 zebrani na szczycie w Apulii na południu Włoch zadeklarowali "solidarność, by wspierać walkę Ukrainy o wolność i jej odbudowę tak długo, jak będzie to konieczne". W spotkaniu wziął udział również papież Franciszek, który rozmawiał między innymi z przywódcami USA, Francji i Ukrainy.

"Popieramy prawo Ukrainy do obrony i ponawiamy nasze zaangażowanie dla jej długoterminowego bezpieczeństwa" - dodali uczestnicy szczytu.

Poinformowali także o zwiększeniu produkcji i dostaw sprzętu, by pomóc Ukrainie w obronie oraz modernizacji jej sił zbrojnych. Podkreślili determinację, by podnieść koszty prowadzenia wojny przez Rosję poprzez nałożenie dalszych sankcji. Ostrzegli, że będą podejmować dalsze kroki przeciwko podmiotom w Chinach i państwach trzecich, które materialnie wspierają rosyjską machinę wojenną.

Potwierdzenie "jedności i determinacji"

W dokumencie opublikowanym na stronie włoskiej prezydencji w "siódemce" szefowie państw i rządów Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, USA, Kanady, Japonii i Unii Europejskiej podsumowując obrady potwierdzili "jedność i determinację, by odpowiedzieć na globalne wyzwania w kluczowym momencie historii" i licznych kryzysów, jakie dotykają społeczność międzynarodową.

Odnosząc się do Ukrainy liderzy G7 odnotowali również podjętą na szczycie decyzję o odblokowaniu na jej rzecz 50 miliardów euro z zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów. Liderzy zaznaczyli, że jest to bardzo ważny sygnał dla Putina. "Nasilamy nasze wspólne wysiłki, by rozbroić i przerwać finansowanie rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego" - dodali.

Przywódcy G7 o sytuacji w Strefie Gazy

W kolejnym punkcie przywódcy G7 wyrazili poparcie dla przedstawionej propozycji porozumienia, które doprowadziłoby do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy, uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników oraz wejście na "ścieżkę ku pokojowi, zmierzającą do rozwiązania w formule dwóch państw". Zaapelowali również o znaczne zwiększenie pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy.

Prezydenci i szefowie rządów opowiedzieli się za strategicznym partnerstwem z krajami Afryki "w duchu równości" i zapewnili o swych wysiłkach na rzecz inwestycji w infrastrukturę oraz w ramach inicjatywy Energia dla Wzrostu w Afryce. Ponadto w dokumencie znalazła się deklaracja w sprawie wzmocnienia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i działań w obronie klimatu.

Zapisano również zobowiązanie przywódców G7 na rzecz równości płci. Razem z międzynarodowymi instytucjami finansowymi podjęli oni decyzję o wyasygnowaniu co najmniej 20 miliardów dolarów w ciągu trzech lat w celu wzmocnienia pozycji kobiet. Światowi liderzy zapowiedzieli współpracę w kwestii problemu migracji, związanych z nią wyzwań i szans. Przywódcy G7 wystąpili również z apelem o rozejm olimpijski w związku ze zbliżającymi się Igrzyskami w Paryżu. "Wzywamy wszystkie kraje, by przestrzegać go indywidualnie i kolektywnie" - dodali.

Rozmowy z udziałem papieża Franciszka

W spotkaniu grupy G7 wziął udział również papież Franciszek. W kurorcie Borgo Egnazia papież wygłosił przemówienie na temat sztucznej inteligencji i jej wpływu na przyszłość ludzkości.

Podczas wizyty w miejscu obrad siódemki Franciszek spotkał się najpierw z dyrektor generalną Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą, następnie z Zełenskim, Macronem i premierem Kanady Justinem Trudeau.

Następnie w drugiej rundzie dwustronnych spotkań rozmówcami papieża byli: prezydent Kenii William Samoei Ruto, premier Indii Narendra Modi, prezydent USA Joe Biden i prezydenci Brazylii, Turcji i Algierii, Luiz Inacio Lula da Silva, Recep Tayyip Erdogan i Abd al-Madżid Tabbun. Prezydent Macron napisał na platformie X po spotkaniu z papieżem o wspólnym zaangażowaniu na rzecz "bardziej solidarnego świata" i stworzenia warunków dla trwałego pokoju. Premier Modi podkreślił w tweecie po rozmowie, że podziwia oddanie Franciszka, by "służyć ludziom i uczynić naszą planetę lepszą". "Zaprosiłem go też do Indii" - dodał szef rządu.

