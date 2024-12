"W żadnym momencie nie rozważałem ustąpienia". Asad o kulisach "natychmiastowej ewakuacji"

Baszar al-Asad, obalony syryjski dyktator, zabrał głos pierwszy raz od czasu upadku jego reżimu na początku grudnia. W oświadczeniu przekazał, że do Rosji został ewakuowany z rosyjskiej bazy Humajmim po tym, jak została zaatakowana przez drony. "Nie mając możliwości opuszczenia bazy, Moskwa zażądała, aby dowództwo bazy zorganizowało natychmiastową ewakuację do Rosji wieczorem w niedzielę 8 grudnia" - czytamy.

Asad uciekł z Syrii do Rosji 8 grudnia , gdy błyskawiczna ofensywa rebeliantów zbliżała się do Damaszku, kładąc kres rządom klanu: 24-letniej dyktaturze Baszara al-Asada, a wcześniej, przez niemal trzy dekady, jego ojca - Hafiza.

Pierwsze oświadczenie Asada od obalenia jego reżimu

W poniedziałek na koncie urzędu syryjskiego prezydenta w serwisie Telegram pojawiło się oświadczenie obalonego dyktatora, chociaż - jak pisze Reuters - "nie jest jasne, czy to on sam je napisał i kto kontroluje to konto". Brytyjska agencja zaznacza, że to pierwsze publiczne zabranie głosu przez Asada od czasu, gdy jego reżim został obalony.