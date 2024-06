"Ślub roku" zakłócony przez aktywistki

Książę Hugh Grosvenor, nazywany do niedawna "najlepszą partią na Wyspach", wziął ślub z Olivią Henson. "Ślub roku" zakłóciły aktywistki Just Stop Oil, które rozpyliły proszek z gaśnicy przed katedrą w Chester, gdy goście wychodzili z ceremonii. - Dwie kobiety zostały natychmiast aresztowane pod zarzutem naruszenia porządku publicznego. 69-latka z Manchesteru i 73-latka z Suffolk przebywają obecnie w areszcie policyjnym - oświadczyła miejscowa policja.

To miało być "towarzyskie wydarzenie roku". W piątek 7 czerwca 33-letni Hugh Grosvenor, siódmy książę Westminster, arystokrata i miliarder, wziął ślub z 31-letnią Olivią Grace Henson. Ceremonię zakłóciły jednak dwie aktywistki grupy Just Stop Oil, które rozpyliły proszek z gaśnicy proszkowej na ludzi zgromadzonych przed katedrą w Chester.

Hugh Grosvenor dzięki odziedziczonej w 2016 roku rodzinnej fortunie jest jednym z najbogatszych Brytyjczyków, a zarazem otwiera listę najbogatszych Brytyjczyków przed 40. rokiem życia. Według tegorocznej edycji rankingu "The Sunday Times Rich List" jego majątek to 10,1 mld funtów. Jego ojcem chrzestnym jest król Karol III, a on sam jest ojcem chrzestnym synów księcia Williama - George'a, oraz księcia Harry'ego - Archiego.